Worst wereldkampioen veldrijden bij de beloften

Met twee armen in de lucht en een grote lach kwam Annemarie Worst over de streep. Tien seconden later volgde de Amerikaanse Ellen Noble, met wie ze een felle tweestrijd had uitgevochten op het parkoers over het oude industrieterrein. Evie Richards uit Groot-Brittanië kwam op grotere achterstand als derde over de finish.



Die drie vrouwen bepaalden de koers over de soms spekgladde stroken. Worst, uit Nunspeet, nam in de eerste ronde al brutaal de kop, maar werd later bijgehaald door de uiteindelijke metgezellen op het podium. In de voorlaatste ronde moest ze alle zeilen bijzetten om Noble bij te halen. In de slotronde reed de Nederlandse weg na een slippartij van haar concurrente.



De talentvolle wielrenster van MijnBad/Biant behoorde vooraf tot de favorieten. Vorige week eindigde ze in de wereldbekercross in Hoogerheide al indrukwekkend op het podium bij de elitevrouwen achter Marianne Vos en Lucinda Brand. In haar eigen leeftijdscategorie, onder 23 jaar, maakte ze het een week nadien in Luxemburg overtuigend af.



,,Ik ken haar uit het mountainbiken en heb haar gevraagd om een seizoen te crossen'', zei bondscoach Gerben de Knegt. ,,Maar deze medaille komt volledig op haar conto. Drie weken geleden reed ze nog zonder schijfremmen en moest ze een nieuwe fiets hebben. En dat is allemaal gelukt."