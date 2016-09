Zeeman: Dit EK wielrennen komt uit de lucht vallen

Geen andere topcoureur combineert EK en Eneco Tour. ,,Fysiologisch gezien kan dat ook niet'', zegt Merijn Zeeman, in de Eneco Tour vanaf maandag ploegleider van Lotto-Jumbo.



Sagan stapt zondagavond na het EK in Bretagne meteen in een privéjet die Eneco-koersdirecteur Rob Discart speciaal voor de smaakmaker regelde. Zo kan Sagan comfortabel naar Friesland reizen, waar maandag in Bolsward de eerste rit start.



Niet Eneco-gangers als Wout Poels, Bert-Jan Lindeman en Sam Oomen zijn in Frankrijk morgen de kopstukken namens oranje. Een renner van Lotto-Jumbo die EK en Eneco Tour had willen combineren, zou zijn teruggefloten door de ploegleiding. ,,EK én Eneco, dat was voor ons een no go'', aldus Zeeman, die naast fysiologische redenen meer bedenkingen heeft bij het continentale kampioenschap. ,,Een belangrijke jongen als Dylan Groenewegen heeft het niet eens gevraagd, maar wij hadden hem absoluut geen vrij gegeven voor het EK. De Eneco Tour is heel belangrijk voor ons, zo'n EK heeft veel minder prestige.''



Een mening die breed wordt gedeeld in het internationale peloton. Zo verkiest iedereen - behalve Sagan - met serieuze WK-ambities de etappekoers in Nederland en België duidelijk boven het eerste EK. ,,Dit kampioenschap komt ook zomaar uit de lucht vallen, midden in een overvolle wielerkalender'', zo meent Zeeman.



,,Een WK is al jarenlang iets magisch aan het einde van een seizoen, maar wat is hier de waarde nou van? Natuurlijk, die historie moet ook groeien'', zo beseft Zeeman. ,,Maar ik mis visie. Het krijgt pas aanzien als je de ruimte creëert om de beste renners aan het vertrek te krijgen. En het deelnemersveld kan natuurlijk niet heel sterk zijn als een dag later een grote WorldTour-koers begint.''