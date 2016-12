Zeeman niet meer in ploegleidersauto

Thomas: Fout gemaakt door te snel af te vallen

19 december Geraint Thomas heeft een opvallende bekentenis gedaan over zijn mindere vorm tijdens de Ronde van Zwitserland en in het begin van de Tour de France vorig jaar. ,,Zwitserland ging niet erg goed en zorgde voor een deuk in mijn zelfvertrouwen. Met terugwerkende kracht zie ik vooral dat ik de fout heb gemaakt in korte tijd te veel gewicht te verliezen door heel hard te trainen'', zegt de Britse wielrenner van Team Sky in een interview met Cyclingnews.