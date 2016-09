Zelfs crash houdt Van Aert niet van zege af in Las Vegas

Dumoulin: Ik kon me vandaag niet opladen

21 september Vele ogen waren vandaag in Breda gericht op Tom Dumoulin. De Limburger van Giant-Alpecin zou in zijn specialiteit, een individuele tijdrit, wellicht kans maken de nieuwe leider te worden in de Eneco Tour. Dat gebeurde niet: 20 seconden gaf de nummer twee van Rio 2016 toe op ritwinnaar Rohan Dennis. ,,Het was niet veel, eigenlijk helemaal niks'', was Dumoulin, veertiende, kritisch op zichzelf.