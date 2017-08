Leegstand Oranjepoort voorbij door drie nieuwe huurders

Gemeenteraadsverkiezingen PVV zoekt nog even verder naar kan­di­daat-raads­le­den

21 augustus De PVV in de provincie Utrecht geeft zichzelf nog een paar maanden extra de tijd om genoeg kandidaat-raadsleden te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De partij had deze zomer bekend willen maken in welke gemeenten ze definitief meedoet, maar dat blijkt niet haalbaar.