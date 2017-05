André Hazes Jr. zegt Vinkeveen vaarwel

Buitenzwembad ongemeen populair ondanks slechte weer

7:18 Het weer nodigt nog niet uit om in de buitenlucht te zwemmen, maar toch is er een run op de zomerabonnementen van de zwembaden in de Woerdense regio. En ze worden al gebruikt. ,,Om 06.30 uur staan mensen al in de rij om baantjes te trekken.''