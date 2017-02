Anna Uyl (3) verwerkt gebeurtenissen in eigen tekeningen

Het kleed op tafel is bezaaid met stiften, tekeningen en papier. Urenlang zit Anna bij het raam te tekenen. Haar creaties beleven bijzondere avonturen.

,,Dit zijn papa, ik en Livia'', vertelt Anna terwijl ze wijst op de drie figuren die ze heeft getekend. ,,We zijn in de zee en dit zijn onderwaterbomen.'' Op de vraag waarom ze haar moeder niet getekend heeft, antwoordt ze: ,,Omdat mama verdwaald is. Wij zijn haar aan het zoeken.''



De avonturen van Anna's creaties bepalen haar tekeningen. ,,Je merkt dat ze haar tekeningen gebruikt om te verwerken wat ze die dag heeft gehoord'', vertelt vader David. ,,Laatst hadden we het over carnaval gehad en 's avonds maakte ze een tekening van een jongetje dat carnaval gaat vieren. Ook Dora en Boets komen regelmatig in haar tekeningen terug.''



Spanningsboog

De jonge Anna heeft een grote spanningsboog in vergelijking met andere kinderen van haar leeftijd. ,,Ze kan zomaar twee tot drie uur achter elkaar tekenen'', vervolgt vader. ,,Voor ons was dat heel gewoon, maar toen ik laatst een moeder sprak die vertelde dat haar kind van drie zich slechts een kwartiertje kan concentreren, besefte ik dat dit bijzonder is.''