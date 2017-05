Auto's uitgebrand in Waarder, mogelijk link met schietpartij Utrecht

De brandweer heeft met man en macht gewerkt om het vuur onder controle te krijgen en na enige tijd lukte dit. Men kon niet voorkomen dat de drie auto’s volledig in de as werden gelegd.

Liquidatiepoging

De politie deed forensisch onderzoek doen bij de auto’s en was tot in de vroege uurtjes nog bezig te zijn op de carpoolplaats. Onderzoek moet uitwijzen of de uitgebrande auto(‘s) daadwerkelijk betrokken zijn met het schietincident in Utrecht, dat plaats vond op de Burgemeester van Tuylkade. Naar verluidt zou het gaan om een liquidatiepoging. Eén van de uitgebrande auto’s hierbij betrokken zou zijn geweest. Dit is door de politie nog niet officieel bevestigd.