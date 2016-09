Avond uit in Woerden wordt iets goedkoper

Ergernis

,,Mooi dat ze in de zomervakantie allemaal het licht hebben gezien'', zegt Van Kesteren met een knipoog. Tot middernacht uur betalen vindt zij 'best lang'. En het is ook niet erg gastvrij. ,,Ga je uit eten, krijg je na afloop ook nog de rekening van het parkeren gepresenteerd. Deze proef is een stap in de goede richting.''



Dit is met name voor de horeca een goede impuls, verwacht zij. Gerits beaamt dat. ,,Dat Woerden à la Amsterdam tijdens deze uitgaansavonden de meter liet doorlopen tot twaalf uur, was wel een beetje overdreven. Onder bezoekers hoor ik ergernis. En het verwondert mensen erg. Allicht wordt Woerden zo vriendelijker, het lijkt me alleen maar goed.''



Alie Horden van de Belangenvereniging Binnenstadsbewoners (BBW): ,,Je hebt wel kans dat je meer moet zoeken naar een parkeerplek. Ik vraag me af of dat in grote mate zal zijn. Best kans dat het in de praktijk wel meevalt.'' De bewonersvereniging is blij dat de proef wordt gedaan. Binnenstadsbewoners horen nogal eens van hun visite klachten over het betaald parkeren, weet Horden.



De proef geldt alleen voor op straat parkeren. Parkeergarage Castellum blijft voorlopig in de avonduren betaald. Op den duur moet hier de apparatuur worden vervangen. Dat is een goed moment om het ondergronds parkeren aan te passen aan het regime op straat, zeggen b en w.