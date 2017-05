Bejaarde Bep (88) aangevallen door aangelijnde pitbull

De 88-jarige Woerdense stond die bewuste dag 's ochtends haar stoepje aan de Kievitstraat te vegen, toen er een man op een scooter voorbij kwam met een pitbull.

Been

,,De hond zat aangelijnd, maar viel opeens mijn moeder aan'', vertelt dochter Miranka van der Putten. De pitbull beet de vrouw in haar been, waardoor ze achterover viel. ,,Die man, die op de hond past omdat het baasje op vakantie is, was erg geschrokken. Hij heeft mijn moeder naar binnen gebracht en 112 gebeld.''

De Woerdense werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar ze aan haar wonden is behandeld. ,,Twee grote wonden in haar onderbeen en een kapotte elleboog'', vertelt haar dochter.

Van der Putten is verbaasd dat de politie niet meteen in actie is gekomen. ,,Die horen met de ambulance mee te komen als er sprake is van een gevaarlijke hond, maar dat is niet gebeurd.''

Bewuste aanval

Ook daarna reageerde de politie volgens haar laconiek. ,,Pas vijf dagen later kon ik aangifte komen doen en toen zeiden ze dat een hondendeskundige van de politie de hond een keer zou bezoeken om te beoordelen of íe gevaarlijk is.'' Van der Putten twijfelt daar niet aan. ,,Mijn dierenarts heeft de foto's van de beet gezien en zei meteen dat dit geen beet is van een schrikreactie, maar een bewuste aanval.''

De politie is op de hoogte van de melding. ,,Maar er kan geen aangifte gedaan worden'', legt een woordvoerster uit. ,,Omdat de hond geen opdracht heeft gekregen om aan te vallen, is er geen opzet in het spel. Er is dus geen strafbaar feit gepleegd.''

Eigenaar

Hoewel de familie Van der Putten weet wie de eigenaar van de hond is, zegt de politie nog bezig te zijn met het achterhalen van het baasje. Verder laat de woordvoerster weten dat het voorval is doorgegeven aan hondenbegeleiders van de politie.

,,Zij gaan de hond bezoeken om te kijken of er een muilkorfgebod nodig is. Dat is een maatregel die de gemeente moet opleggen en iedere gemeente pakt dit weer anders aan.''

Twee speeltuintjes

Het ergste vindt Van der Putten dat de pitbull ondertussen nog gewoon rondloopt in de Vogelbuurt. ,,Er zitten daar twee speeltuintjes om de hoek, je moet er niet aan denken dat íe een kind aanvalt.''

De Woerdense heeft afgelopen week veel moeite gedaan om de politie in actie te krijgen. En dat terwijl ze ook nog een plek in een verpleegtehuis moest regelen. ,,Mijn moeder moet rust houden om de wond goed te laten genezen en dat lukt niet in haar eigen huis. Daarom zit ze sinds donderdag in een woonzorgcentrum in Utrecht.''

Of haar moeder weer helemaal de oude wordt, durft Van der Putten niet te zeggen. ,,Ze liep nog regelmatig met haar rollator naar de stad, maar dat gaat waarschijnlijk nooit meer lukken.''

