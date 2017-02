Brediusboerderij wordt ontmoetingsplek in park

Bijna negen jaar na de verwoestende brand is een nieuwe invulling gevonden voor de veelbesproken Brediusboerderij. Café-eigenaar Pike Uittenbogaard (de Pompier) gaat samen met stadsgenoot en zwager Guido Jansen het nieuwe onderkomen uitbaten. ,,We hebben een 'theehuis plus' in gedachten, met veel aandacht voor regionale producten.'' Bezoekers van het park moeten terecht kunnen voor een koffiestop, maar ook voor lunch of diner.



,,Ik ben een tevreden mens'', reageert Gerard Lieverse, voorzitter van de Stichting Hofstede Batenstein. Het monument verpauperde steeds verder in het park, sinds de brandstichting op 31 maart 2008. In 2015 kocht uiteindelijk de gemeente het rijksmonument, waarna de stichting op zoek ging naar een goede invulling. Lieverse spreekt van een 'heel belangrijke' stap in de toekomst van 'Hofstede Batenstein'. ,,We kunnen nu aan de slag met de financiering.''