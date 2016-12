CU/SGP stapt uit de coalitie Woerden

Coalitieakkoord

Dat is geheel in strijd met het coalitieakkoord. Om in 2014 een meerderheid in de raad te krijgen, stapte CU/SGP aan boord. Die stelde één keiharde afspraak in het coalitieakkoord: acht koopzondagen per jaar en niet meer. Dat laatste hebben de andere coalitiepartijen nu laten varen. Voor CU/SGP is dat onverteerbaar. Fractievoorzitter Simon Brouwer: ,,Wij zien maar één weg en dat is terugtreden uit de coalitie. Met pijn in het hart, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het bestuur van deze gemeente. Maar we voelen dat onze geloofwaardigheid op het spel staat.''