Culinaire ontdekkingstocht langs boerderijen Utrechtse Waarden

Volgens organisator Lyanne de Laat is het evenement een combinatie van traditie en vernieuwing. ,,In het verleden had je de Verlichte Boerderijen. Tijdens dat evenement kon je langs bij mooi verlichte boerderijen in de Lange Linschoten in Oudewater. Dit jaar kan dit nog steeds, maar nu willen we ons ook richten op de producten die in deze boerenbedrijven worden gemaakt.’’



Volgens De Laat worden mensen steeds nieuwsgieriger naar wat er op hun bord ligt. ,,Mensen willen steeds vaker weten waar hun eten vandaan komt en gaan zich ook steeds meer interesseren in wat er in de omgeving gemaakt wordt. Iedereen kent wel het stukje boerenkaas van het platteland, maar er is nog zoveel meer dat wordt aangeboden.’’