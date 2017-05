Deel oude stadhuis Woerden ingestort, één persoon onder puin

UPDATE Auto's uitgebrand in Waarder na schietpartij, twee mannen aangehouden

11 mei Drie auto's zijn vannacht om 0.33 uur volledig uitgebrand op een carpoolplaats langs de A12 op de Molendijk In Waarder. Mogelijk hebben de branden te maken met een schietpartij die even ervoor plaats had in Utrecht. Twee mannen zijn aangehouden.