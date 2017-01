Drone vliegt niet tijdens jaarwisseling Woerden

,,Het was te mistig, maar de inzet van de drone was ook niet nodig.''

De drone zou boven Woerden vliegen om problemen tijdens de jaarwisseling in kaart te brengen. Het op afstand bestuurbare vaartuig kon bijvoorbeeld ingezet worden om vanaf grote hoogte samenscholingen en vuurwerkoverlast te registreren. ,,Dat de drone niet is opgestegen, is een goed teken'', zegt Molkenboer. ,,Ik ben heel erg blij met het verloop van de jaarwisseling en hoop dat dit het begin kan zijn van een prachtig 2017.''

Er werd in Woerden wel geklaagd over zwaar vuurwerk, in aanloop naar de jaarswisseling, liet de burgemeester weten.