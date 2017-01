Een gooi naar landelijke titel met boerenkoolpannenkoek

Uren aan bedenken en uitproberen heeft Robert de Bruijn er al op zitten, maar nu is zijn boerenkoolpannenkoek naar zijn zin. ,,Ik twijfel alleen nog of ik aan de mosterdsaus ga sleutelen, want daarover stond een kritische noot in het juryrapport van de halve finale", vertelt de chef-kok.



De Bruijn, die al veertien jaar in de keuken staat van restaurant Kort-Jak in Harmelen, vertelt vol passie over het pannenkoeken bakken. ,,Het wordt vaak onderschat, maar pannenkoeken bakken is echt een vak."



Het gaat er dan ook serieus aan toe op het Nederlands Kampioenschap Pannenkoekenbakken, dat sinds vier jaar wordt gehouden tijdens de Horecava in Amsterdam. De Bruijn: ,,Er is zelfs een ingangscontrole waarbij je de inhoud van je koelbox moeten laten zien en de temperatuur van je beslag wordt gemeten."