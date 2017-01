Eis 3 jaar tegen Woerdenaar voor verkrachten minderjarige nichtje

Het Woerdense meisje vertelde haar verhaal anderhalf jaar geleden aan een vertrouwenspersoon op school.



Het Woerdense meisje zou in Rotterdam door haar oom in zijn auto zijn ontmaagd. In de tien jaar ervoor was zij regelmatig betast als zij haar oom tegenkwam. Dat gebeurde in zijn huis tijdens een vakantie in Suriname. Het meisje vertelde dat haar oom steeds had gezegd dat ze niets tegen haar ouders mocht vertellen. Iemand moest haar dit soort zaken leren en dat konden haar ouders niet. Als ze dit niet met haar oom deed, zou ze een slechte ervaring oplopen waar zij de rest van haar leven last van zou hebben.



Klachten

Het meisje heeft nu veel last van medische en psychische klachten. Ze heeft door de vele bezoeken aan een psycholoog grote achterstand op school opgelopen. Ze heeft ook een andere school gezocht omdat te veel mensen op de hoogte waren. Haar advocate vroeg om een schadevergoeding van 10.000 euro.



De verdachte was niet in de rechtbank. Tegenover de politie heeft hij ontkend en verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Zijn echtgenote beriep zich op haar verschoningsrecht. De officier vond dat de verdachte wel iets moest uitleggen. De officier vond een snapchatgesprek tussen het meisje en de verdachte zeer belastend.