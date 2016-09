'Geen deal over bouw in Harmelen'

Conclusies

Onderzocht worden onder meer verkeersafwikkeling, parkeren en eventuele geluid- en stankhinder. De overeenkomst over Haanwijk is in februari gesloten en leidt volgend jaar tot conclusies. Die voor het Hof van Harmelen (mogelijk 120 woningen) in juni. Hierover kan voor het einde van dit jaar al duidelijkheid komen.



Bewonersavonden over beide plannen zijn drukbezocht. ,,We begrijpen dat dit gevoelig ligt'', zegt de woordvoerster. Om daaraan toe te voegen dat bij de mogelijke keuze voor woningbouw op een van de veelbesproken locaties, eerst het Hof van Harmelen in beeld is. ,,Dat is een bestaande inbreidingslocatie en meer acuut. Deze plek gaat vóór uitbreidingslocatie Haanwijk.''



Ondertussen wordt achter de schermen ook gewerkt aan andere mogelijke woningbouwlocaties in het dorp. Op het oog is bijvoorbeeld ook de plek waar het oude raadhuis stond. Hier is ruimte voor tientallen nieuwe woningen. Woningnieuwbouw in Harmelen loopt achter bij de beoogde planning.