Gemeente De Ronde Venen heeft ruim maand nodig voor storing straatverlichting

Oud-wethouder verliest hoger beroep van gemeente Montfoort

21:39 In de langlopende rechtszaak van oud-wethouder Harry van Beers tegen de gemeente Montfoort heeft de Raad van State de gemeente in hoger beroep in het gelijk gesteld. De zaak was aangespannen door Van Beers nadat zijn buurman, Hans Leferink, een uitbouw aan zijn huis had gebouwd, iets waar hij geen vergunning voor had.