Woerdense radiomaker Jans (91) krijgt felicitaties van Beelen: 'Ze vlamt'

De twee kenden elkaar al uit 2013, toen Beelen op zoek was naar de oudste radiomaker van Nederland (zie filmpje). Hij dacht die gevonden hebben in Klaas de Vries. Even later moest hij dat rectificeren, er had zich een oudere radiomaker gemeld, namelijk Jan Aarts. Een dag later moest Beelen dat echter weer bijstellen, want toen bleek dat Jans Baan, toen 86 jaar, de oudste was.