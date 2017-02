Jagers schieten konijnen af op begraafplaats Rijnhof in Woerden

VIDEOOp begraafplaats Rijnhof in Woerden is begonnen met het afschieten van konijnen. Aanhoudende klachten vanwege overlast moeten hierdoor verstommen. ,,Deze konijnen vinden een weg naar de pan.’’

Het is nog maar net licht op de begraafplaats aan Geestdorp als Johan Stoelwinder en Albert-Jan Post voor het eerst aanleggen om een van de talrijke konijnen tussen de graven te schieten. ,,Daar heb ik weinig moeite mee’’, zegt Stoelwinder onomwonden, als hem gewezen wordt op het doodmaken van de pluizige dieren met kraaloogjes.

Tunnel onder graf

Want de konijnen mogen dan schattig ogen, ze zorgen ook voor een groot en aanhoudend probleem op de begraafplaats met honderden graven, benadrukt de gemeente. Pootafdrukken en keutels in de sneeuw rond enkele graven illustreren precies wat dat probleem is: de dieren houden huis op plekken van diverse overledenen. Onder een van de graven is duidelijk een tunnel te zien, bij een ander zijn planten weggevreten.

,,Soms vreten ze net gelegde kransen weg, we krijgen meerdere klachten per week van bezoekers’’, weet de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Woerden. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf uit Lelystad ingeschakeld, om de konijnenpopulatie drastisch in te krimpen. ,,Want ze kunnen al jongen krijgen als ze een maand of vier zijn en ze werpen drie keer per jaar’’, weet Post. Aangezien konijnen niet zelden vijf jaar oud worden, leert een snelle rekensom dat de populatie met in eerste instantie rond de 60 konijnen rond de begraafplaats heel snel kon groeien.

Fret

Opjagen met een fret en een roofvogel bleek niet het gewenste effect te hebben. ,,En aangezien we niet gaan schieten als er jonge konijnen zijn omdat dat wel heel onfatsoenlijk is, doen we het nu’’, legt de ambtenaar uit. Stoelwinder demonstreert hoe dat gaat en schiet met een bewust zacht klinkende plof een volwassen konijn dood. In twee sessies rond het ochtendgloren heeft de jager inmiddels bijna twintig konijnen gedood.

