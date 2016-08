Jos (19) is de jongste treinmachinist van Nederland

Jos - die tot zijn zestiende naar het Wellantcollege in Montfoort ging - komt weleens vrienden tegen in zijn trein. ,,Dat is best grappig als je dan je vrienden met de trein afzet'', lacht hij. Hij komt zijn vrienden weleens

tegen als hij in de buurt van Houten en Utrecht rijdt. ,,Maar ik heb geen vaste trajecten. Elke dag is het weer een verrassing voor mij welk gedeelte van Nederland ik heen ga.''



In de genen

Een passie voor treinen had Jos als kind al. ,,Toen ze voorbij raasden op het spoor vond ik het prachtig om ernaar te kijken'', weet hij nog. ,,Toen ik een keer een machinistruimte van binnen zag, was ik al helemaal verkocht.'' Bovendien zit de liefde voor treinen in de familie. ,,Mijn opa was altijd verantwoordelijk voor de treinwissels. Mijn achterneef is daarnaast conducteur in de internationale trein naar België. Je zou haast denken dat het in de genen zit.''