Kalfjestweeling Verona en Wilma verschilt van kleur

,,Het is een zeer uitzonderlijk natuurverschijnsel. Drie keer achter elkaar hebben we nog nooit gezien'', meldt Dierenkliniek Benschop Oudewater. Extra bijzonder is dat de drie tweelingen allemaal een andere moeder en vader hebben. Ook is er geen familieband tussen de ouders.



Factoren

De kalfjes hebben de namen Verona en Wilma gekregen. De vader van de twee-eiige tweeling is een rode stier en die geeft altijd een roodbonte factor mee. De moeder van Verona en Wilma is een zwartbonte koe en die draagt ook een roodbontfactor mee. Dit roodbontfactor geeft ze in de helft van de gevallen door aan haar nakomelingen.



Als het kalf van beide ouders een roodbontfactor meekrijgt, wordt het kalfje roodbont. Als het een zwartbontfactor meekrijgt, wordt het een zwartbont kalf. Dit is omdat zwartbont dominant is over roodbont.