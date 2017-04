Kameryck krijgt eerste rookvrije terras in regio

Na horecagelegenheden in Amsterdam, Rotterdam en op Texel komt er ook in Kamerik een rookvrij terras. Vanaf 1 mei is het terras van Kameryck rookvrij. Althans, zes maanden per jaar. ,,In de herfst en winter is het terras van de rokers", zegt eigenaar Mark Haagen.



De ondernemer ziet het invoeren van een rookverbod op zijn terras als een logische stap. ,,Ik wilde niet wachten op wetgeving. De koppeling tussen horeca en roken is niet meer van deze tijd. Bovendien is roken al heel lang niet meer hip."



Betutteling

Na het plaatsen van windschermen rondom het terras van Kameryck namen de klachten over rooklucht toe. Haagen: ,,Een goed moment om het terras rookvrij te maken." De ondernemer benadrukt dat hij wil wegblijven van betutteling. ,,Maar waarom zou je binnen niet mogen roken en buiten wel?"