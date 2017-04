Kansen op crematorium in Woerden minimaal

John Heskes van uitvaartorganisatie Yarden voelt er niets voor om elders in Woerden een crematorium op te zetten. Het voordeel van Rijnhof is dat hij daar gebruik kan maken van de bestaande faciliteiten zoals de aula en de parkeerplaats.



Interessant

Het meervoudige gebruik van de Rijnhof, dus voor zowel begrafenissen als crematies, maakt het voor Heskes interessant. ,,Vergeet niet dat er in de regio om Woerden al meer crematoria staan. Er is in Woerden wel enige behoefte aan een crematorium, maar dan is het verstandig de investeringen beperkt te houden.''



Heskes zegt wel in gesprek met het gemeentebestuur te willen blijven om over de ontstane situatie te praten. ,,Er blijft een kleine opening voor overleg.'' Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd, op één stem na, volmondig ingestemd met de wens voor een crematorium in Woerden. Een kleine meerderheid daarentegen vindt de bezwaren tegen Rijnhof aan Geestdorp als locatie echter zwaarwegend.



Verkeer

Henny Ekelschot van het CDA is voor de komst van een crematorium maar tegen vestiging op Rijnhof. Het college heeft te weinig gedaan met de bezwaren van de bewoners van Geestdorp, zegt Ekelschot. Bewoners verwachten een forse toename van het verkeer op de toch al smalle weg. Ook vrezen zij de uitstoot uit de schoorstenen. Een meerderheid ziet bovendien niets in het voorstel van de VVD en Sterk Woerden om de verkeerssituatie aan Geestdorp te verbeteren. Dat is mosterd na de maaltijd, zegt Ekelschot. Raadslid Wout den Boer van Sterk Woerden reageerde na afloop van de raadsvergadering verbolgen: ,,Verbijsterend wat er in de raad is gebeurd. Waarom is het te laat om de verkeerssituatie aan Geestdorp aan te pakken, waarom?''