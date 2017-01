Kwart van de Woerdense winkels gaat op zondag open

Stouthart, die op zondag liever rust en tijd aan zijn gezin besteedt, is tevreden over de uitkomst. "Het probleem met acht koopzondagen was de onvoorspelbaarheid. Nu is er duidelijkheid." Dat driekwart van de winkeliers niet meedoet is volgens de voorzitter onontkoombaar. "Je kunt winkeliers moeilijk het mes op de keel zetten", vindt hij. "Maar het is wel typisch Woerdens om te klagen over de winkels die niet open zijn."



Volgens Stouthart kan het winkelend publiek op de koopzondagen kiezen uit een gevarieerd aanbod. Kleine zelfstandigen doen mee, maar ook ketens als HEMA, Kruidvat en C&A. Stouthart verwacht dat er in de toekomst meer winkeliers aanhaken. "Er zaten nu nog veel twijfelaars tussen die het even aankijken", weet de voorzitter. "Met de ondernemers die opengaan hebben we afgesproken het heel dit jaar vol te houden, want zoiets moet groeien."