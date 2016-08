Molkenboer gaat tot het gaatje bij verhuizing

Sober

Hij is ook ontstemd over de vraag over de nagekomen bonnetjes van de rolgordijnen: ,,De declaraties zijn gewoon niet in een keer ingediend. Dit beeld is onterecht.'' Molkenboer: ,,Ik ben een buitengewoon sobere burgemeester. Ik woonde binnen een jaar in Woerden, heb mijn huis met verlies verkocht. Zo heb ik de gemeente daarmee juist dubbele woonlasten bespaard.''



Behalve de verhuiskosten declareerde Molkenboer ook reiskosten en wat lunches. De treinkaartjes zijn daarbij tweede klas, aan taxikosten bij lokale vervoerder Van Vulpen was Molkenboer in 2014 180 euro kwijt. Het jaar erna kwam de rekening op 275 euro.



Lunch

De lunches zijn ook beperkt: een Stadshap met een Hertog Jan bij Breuren voor 11,10 euro, 31 euro voor consumpties bij een werkbezoek van het college aan het Singer-museum in Laren in 2013, een lunch en diner bij Van Rossum op 16 oktober 2014 (37,50 en 41,10 euro) en in 2015 een lunch (27,85 euro) bij dezelfde eetgelegenheid.



Molkenboer verhuisde dit jaar naar het Defensie Eiland in Woerden. Die verhuizing betaalde hij zelf.