Nieuw woongebied aan rand centrum Woerden

In een gebied dat vijfduizend vierkante meter grond beslaat, gaan vervallen bedrijfsloodsen tegen de vlakte. De nu nog tijdelijk verhuurde ruimtes maken plaats voor een woongebied met tientallen woningen.

Hier waren tussen Prinsenlaan en Oude Rijn van oudsher vier verschillende bouwbedrijven gevestigd. Met alle vier deze bedrijven is overeenstemming bereikt over aankoop van hun terreinen. Hun locaties worden samengevoegd tot één nieuw gebied. Hierdoor komt een terrein van ongeveer één voetbalveld beschikbaar voor binnenstedelijke vernieuwing.



Blij

,,Het gaat om een binnengebied dat omsloten is door woningen. Veel mensen kennen dit gebied niet'', weet Roy Uijtewaal van bouwbedrijf HeijWaal uit Woerden. Omwonenden van de Rijnkade, Prinsenlaan en 1e Honthorstraat zijn ingelicht over de grootschalige vernieuwing in hun omgeving.



,,Zij zijn blij dat de oude loodsen verdwijnen, alle oude zooi gaat weg uit de buurt'', stelt Uijtewaal. Hij legt uit dat de sloop volgend jaar volgt en dat daarmee ook asbest uit de omgeving verdwijnt.

De verwachting is dat komend voorjaar de verkoop van de woningen begint. Het gaat om 24 stadswoningen, waaronder ook een kwartet twee-onder-een-kap huizen en verder rijtjeshuizen met tuin. Het nieuwbouwgebied krijgt de naam Prinsenhof.



De nieuwbouwplannen liggen momenteel ter beoordeling bij de gemeente. Ambtenaren toetsen onder meer of voldoende rekening gehouden is met parkeergelegenheid in de omgeving, maar ook of hulpdiensten goed toegang hebben tot de woonkern.



Bijzonder

De verwachting is dat nog dit jaar een definitief akkoord volgt voor het nieuwbouwplan. ,,Het is een flinke woningbouwplek, op een bijzondere locatie net buiten het centrum'', vat Uijtewaal samen. Het slopen begint volgend jaar, gevolgd door bouw binnen een jaar. De verwachting is dat in 2018 de eerste nieuwe bewoners hun huis kunnen betrekken.