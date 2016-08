Nog veel vragen over autocrash in Eembrugge

De politie heeft het tweetal (29 en 31 jaar) nog niet kunnen ondervragen. Ze liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de politie sloeg het duo op de vlucht, nadat agenten ze wilden laten stoppen in verband met een mishandeling op de Groest in Hilversum.



Bij dat handgemeen liep een 31-jarige man uit Woerden klappen en trappen op. Na de mishandeling vluchtten de Renswoudenaren met de Opel Vectra van de 29-jarige de stad uit. Agenten onderschepten het duo bij de snelweg A1 en gaven hen een stopteken. Dat negeerden zij. In plaats daarvan doofden ze de lichten en gingen er met hoge snelheid vandoor. Bij Eembrugge namen ze plotseling de afslag om kort daarna via een lantaarnpaal tegen een boom tot stilstand te komen. Per helikopter werd een mobiel medisch team aangevoerd om de inzittenden te helpen voordat zij konden worden overgebracht naar een ziekenhuis.



In Renswoude wordt gereserveerd gereageerd op het nieuws over de twee plaatsgenoten. Een van de twee mannen is een geboren Renswoudenaar, de ander is er op latere leeftijd komen wonen, maar woont er al jaren. Veel mensen hebben gehoord van het ongeluk, maar willen er niet op reageren.