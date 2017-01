Oliedomme Porsche-dief zit vast

IJspret in Boskoop en Ammerstol

12:25 It giet oan! In Boskoop en Ammerstol kan er vandaag worden geschaatst op natuurijs. In Ammerstol is het de vierde keer dit seizoen dat er geschaatst kan worden, voor Boskoop is het de eerste keer dat het is gelukt om een schaatsbaan te creëren.