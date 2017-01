Opnieuw veroordeling dierenhandelaar uit Woerden

Ook heeft de Woerdenaar een voorwaardelijke ontzegging uit zijn beroep opgelegd gekregen. De proeftijd is twee jaar, dat is een jaar minder dan de rechtbank eerder oplegde. De Advocaat Generaal eiste eind vorig jaar net als de officier van justitie 24 maanden cel, waar van acht voorwaardelijk.



Vliegtuig

Volgens het hof heeft P. zich met nog twee andere verdachten elders uit het land zich op verschillende manieren op ‘vrij grote schaal’ schuldig gemaakt aan illegale handel in uitheemse diersoorten. Vooral katachtigen en vogels waren hun doelwit. Het hof stelt dat misbruik is gemaakt van bestaande regelingen. Dit is gedaan door vogels per vliegtuig te verzenden met een begeleider.



De Woerdenaar heeft volgens het hof in Arnhem meegedaan met de verkoop en levering van: amoerpanters, ringstaartmaki’s, en tigons/lijgers aan personen in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook heeft hij grote aantallen vogels die grotendeels in het wild waren gevangen via Turkije en Bulgarije ingevoerd. Hierbij is uitgebreid gefraudeerd met papieren.



Dierentuinen

Verder is ook gehandeld in vogels die bestemd waren voor dierentuinen, vooral voor Sofia Zoo in Bulgarije. Het hof vindt aannemelijk dat de illegale handel gericht was op het behalen van aanzienlijke winsten en spreekt van een criminele organisatie. De hoofdverdachte fungeerde als ‘spin in het web’ binnen deze organisatie. Hij heeft de beschikking over een uitgebreid netwerk voor de wereldwijde handel in dieren waarop hij telkens een beroep deed.



Naast het voorgaande heeft verdachte in enkele gevallen dieren niet goed verzorgd. ,,Het lijkt verdachte niet te interesseren of hij handelt in vogels die in het wild gevangen zijn. Als verdachte kan doen voorkomen dat de vogels niet in het wild gevangen zijn, vindt hij dit voor zijn handel voldoende.’’ Eerder is de Woerdenaar al onherroepelijk veroordeeld voor delicten als deze, zij het op aanzienlijk minder grote schaal.