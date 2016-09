Oud-ijsboer zoekt meisje dat ooit in Woerdense ijssalon kwam

Gerard Titze (57) werkte zeven dagen per week de klok rond in zijn ijszaak in Woerden, maar kreeg last van zijn voeten en benen. De pijn was zo hevig dat hij zijn goedlopende zaak al na een jaar noodgedwongen moest opdoeken.



Hij verliet zijn woning boven de winkel en verhuisde terug naar zijn oude woonplaats in het Gelderse Druten. Doordat de overname snel ging, heeft hij nooit de kans gekregen om gedag te zeggen tegen een van zijn favoriete klanten, een meisje van ongeveer veertien jaar. ,,Ze kwam altijd alleen of met een vriendin een ijsje halen. Dan maakten we een babbeltje met elkaar en liet ze mij de bolletjes uitkiezen. Ze had donkerblond haar. Ze droeg jeans en één keer had ze een opvallend jasje met van die slierten erop aan." Hij herinnert zich nog goed hoe ze na het bezoek aan zijn zaak weer vertrok. ,,Als ze op de fiets was gekomen en ze reed weg, dan zwaaide ze altijd even."