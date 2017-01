Politie betaalde 8 mille voor nieuwe outfit shantykoor

,,Een lot uit de loterij." Zo noemt voorzitter Ad de Goey van shantykoor Bravour de 250 nieuwe shirtjes die zij mochten bestellen op kosten van de politie. Hij is nog altijd dolgelukkig met de polo's die het koor in 2015 cadeau kreeg. ,,Ze zitten als gegoten. En wees eerlijk: die blauwe golf is toch een stuk mooier dan de gele strepen?"



Toch kwam de deal met de politie er niet vanzelf. ,,Sommige leden van ons koor verzetten zich hevig tegen een nieuw uniform. Dit pakkie droegen wij namelijk al twaalf jaar. Waarom zouden wij dan opeens iets nieuws moeten aantrekken?"



Vernietigd

Na meerdere gesprekken met de politie gaat De Goey overstag. ,,Tijdens een festival in Rotterdam, waar we optraden, werd ik op mijn schouders getikt. Of ik wist waar de auto geparkeerd moest worden. Die vent dacht dat ik agent was." Dat was niet de bedoeling. Bravour bestelde toch maar een nieuwe outfit. ,,Al onze oude pakkies zijn opgehaald en vernietigd."