Porschedief is alweer op vrije voeten

Luchtkwaliteit in Groene Hart is 'matig'

23 januari De luchtkwaliteit in het Groene Hart is ‘matig’. Dat blijkt uit metingen van fijnstof in onder meer de Meije bij Bodegraven. De lucht boven Nederland is momenteel slechter dan normaal, vooral in de provincie Zuid-Holland. Hoge concentraties fijnstof veroorzaken smog. Er staat te weinig wind om de concentraties te verdrijven.