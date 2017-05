Racen op zand randweg wordt aan banden gelegd

Bij zonnig weer zorgen ze voor grote stofwolken, die opstijgen langs de A12. Maar ook bij minder aantrekkelijke weersomstandigheden maken quadrijders en crossmotorbestuurders gretig gebruik van de honderden meters lange zandhoop, die al jaren ligt op de plek waar de voorlopig laatste randweg van Woerden moet komen.



Dankbaar

De crossers maken dankbaar gebruik van de lege vlakte en scheuren vaak tegen de rijrichting van verkeer op de A12 tussen Woerden en Bodegraven in, waardoor automobilisten op de snelweg in de war worden gebracht.



Daar komt nu een einde aan. De provincie is het zat, dat haar terrein wordt ingezet voor illegale racepraktijken. Een woordvoerster wijst ook op geluidsoverlast, waarover is geklaagd. ,,Daar crossen is verboden. Daarom worden er borden met de tekst 'verboden toegang' geplaatst. Daarnaast gaan we het terrein dichtzetten met niet-verplaatsbare barriers.''