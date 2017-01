Recreatieschap Stichtse Groenlanden snakt naar meer bekendheid

Het Oortjespad in Kamerik en fietspaden langs de Hollandse IJssel zijn in beheer van het schap. Later dit jaar komt daar waarschijnlijk recreatieplas Cattenbroek in Woerden bij. En vandaag sluit ook De Ronde Venen aan, als de raad ervoor kiest om het schap de Vinkeveense Plassen te laten beheren.



Toch is recreatieschap Stichtse Groenlanden nauwelijks bekend bij het grote publiek. Terwijl in het schap acht verschillende gemeenten en de provincie Utrecht samenwerken. "Recreanten die onze terreinen bezoeken hebben vaak nog nooit van ons gehoord. En ook bestuurlijk zijn we lang niet overal bekend'', illustreert vertrekkend secretaris Marieke Fleer. Vernieuwing en modernisering is daarom komende jaren het devies.



Miljoenenaanpak

Het plan is om veel meer te communiceren over lopende projecten, zoals bijvoorbeeld momenteel rond de miljoenenaanpak van beschoeiingen in de Vinkeveense Plassen. Dat kan bijvoorbeeld door actief te zijn op Facebook. Maar ook door op de website meer bekendheid te geven aan recreatiemogelijkheden.