Rie Theater kan verder in pand aan de Franse Steeg

Het Rie Theater krijgt een maatschappelijke bestemming en gaat alleen open als er iets wordt georganiseerd. Net als in het Klooster kunnen bezoekers er bier, wijn en fris bestellen, omdat het schenken van drank ondergeschikt is aan de culturele activiteiten, vertelt Woerdens nachtburgemeester Marcel Fokker. ,,We hebben groen licht van de gemeente." Nazit Voor deze opzet is geen zware bestemmingswijziging nodig. De nazit in het Rie Theater mag alleen niet te lang duren. Een zelfstandig horeca-initiatief is niet toegestaan, omdat het theater in de Franse Steeg te ver van de hoofdwinkelstraten ligt, aldus Fokker. Eerder dan in september gaat het Rie Theater niet open. De kelder moet eerst nog een verbouwing ondergaan. Wel is het mini-theater kortstondig geopend tijdens Nachtcultuur op 1 april. ,,Het zomerseizoen hebben wij toch niet te veel te bieden. Dan zitten de mensen liever op het terras."

Als de goedkeuring voor het Rie Theater ook formeel is geregeld en het pand zijn verbouwing helemaal heeft ondergaan, dan is minstens eens per week een culturele activiteit te verwachten in de kelder in de Franse Steeg. Eerder noemden initiatiefnemers Marcel Fokker en Dave Kortekaas muziek, cabaret en theater als mogelijke invulling. Nog steeds is het plan om een culturele eetavond te organiseren met gerechten uit de Marokkaanse of Molukse keuken. Een blotevoetendansavond, de vertoning van filmhuisfilms of een ontbijttheatershow behoren ook tot de mogelijkheden als het plan doorgang vindt.

'Heet hangijzer'

Nu is het onder meer nog wachten op het rapport van een bouwtechnisch bureau dat in kaart brengt hoeveel geluid naar buiten komt als de kelder volgens de eisen is verbouwd. Nog onduidelijk is het welk bedrijf dit gaat uitvoeren. Het akoestisch rapport is een 'heet hangijzer' waarop het plan in theorie kan stuklopen, zegt Fokker.



,,De maatregelen die worden geadviseerd, moeten we nemen. Ik ben een beetje bang gemaakt door verhalen die ik hoorde over voormalig restaurant XO aan de Meulmansweg. Zij gaven een ton uit aan geluidswerende maatregelen. Maar voor ons valt het denk ik wel mee, omdat wij geen ramen hebben en in de kelder zitten."



Terughoudend

Dave Kortekaas, eigenaar van het pand, is terughoudender dan zijn compagnon. Volgens hem moet het stadsbestuur het plan nog accorderen en staat nog niets zwart op wit. ,,Pas dan hang ik de vlag uit. Een horecavergunning vereist een zware procedure en aan de wethouder hebben we uitgelegd dat we iets van plan zijn wat past onder de maatschappelijke noemer. De uitkomsten zijn op papier gezet met de vraag of dat ons past. We zijn blij, want het past en we mogen het pand gebruiken in afwijking van de geldende bestemming, maar er is nog geen klap op gegeven."