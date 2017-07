Rutte en Koning Willem-Alexander reageren op overlijden van Tijn

Minister-president Mark Rutte vindt het overlijden van Tijn Kolsteren ,,ongelooflijk triest", zei hij vrijdag in Hamburg in de marge van de G20-topconferentie. Koning Willem-Alexander wenst de familie van het overleden jongetje veel sterkte.

,,We missen hem allemaal”, zei Rutte. ,,Hoeveel mensen hebben zo jong zo'n impact gehad?"

Nagellakactie

Tijn werd bekend door zijn nagellakactie bij Serious Request van 3FM, waarmee hij geld ophaalde voor de Woerdense Stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker. Het zesjarige jongetje stierf in de nacht van donderdag op vrijdag aan hersenstamkanker. Deze zeldzame ziekte treft jaarlijks in Nederland vijftien tot twintig kinderen.

Tijn meldde zich in december bij het Glazen Huis in Breda om geld in te zamelen voor zieke kinderen. Met zijn initiatief kreeg hij een groot deel van Nederland aan het nagels lakken.

Ook Rutte liep rond met gekleurde nagels na een bezoek aan Breda. ,,Tijn was toen nog vijf jaar," herinnert hij zich. ,,En hij had al besloten zich in te zetten voor andere kinderen."

Vrijdagmorgen twitterde Rutte al: ,,Heel Nederland kan trots zijn op een jongen zoals hij. Dag lieve, dappere Tijn."

Voorbeeld

Koning Willem-Alexander wenst de ouders, familie en vrienden van overleden Tijn veel sterkte. Dat zei de koning vrijdagmiddag in Warmond tijdens het persgesprek aan het begin van de zomervakantie. Willem-Alexander noemde hem een ,,prima voorbeeld''.

Het is volgens de koning prachtig dat Tijn liet zien met positieve energie om te gaan met zijn ziekte en dat hij daarmee mensen kon en wilde helpen. Volgens Màxima heeft de jongen ,,iets fantastisch'' bereikt. Het koninklijk gezin heeft het net als andere gezinnen in Nederland over hem gehad, zo voegde de koningin er aan toe.