Schoonhovenaar (25) bekent schennispleging

Oosterlaken nieuwe voorzitter Woerdens Techniek Talent

15:32 Paul Oosterlaken wordt in de loop van dit jaar de nieuwe voorzitter van het Woerdens Techniek Talent (WTT). De directeur van Kiremko in Montfoort is de opvolger van Egbert van den Bergh. ,,Paul is een uiterst geschikte vent, die techniek tot in z’n aderen heeft stromen’’, weet Van den Bergh.