Honderden condoleances na sloopdrama, Jaap Veth vandaag begraven

Veth stond sinds 2013 ingeschreven als zelfstandige in de bouw en werkte onder andere als freelance sloper. Vorige week was hij voor het Woerdense bedrijf Lek Sloopwerken aan het werk op de Blekerijlaan toen het mis ging. Terwijl Veth op de begane grond in een vloer aan het zagen was, stortte een betonvloer boven hem in. Meteen was duidelijk dat er niks meer voor hem gedaan kon worden.