Woerdense versie van Markthal van de baan

Mensen die zich vergapen aan de kleurige, grote hal in Rotterdam. De geur van oosterse kruiden, vers brood, misschien een prosecco aan een bar. Misschien zou de 'hal' op Honthorst niet helemaal een kopie zijn van de grote Rotterdamse broer, maar initiatiefnemer Dim Gerritse zag er wel een vergelijking mee. En anders met de kleinschaliger vershallen in Deventer, Roosendaal en Veghel.



Het plan ligt in duigen. De gemeente verwijst het naar de prullenbak. Niet om de vershal zelf, maar om de grote supermarkt die er onlosmakelijk bij hoort.



Initiatiefnemer Dim Gerritse doet er het zwijgen toe. ,,Ik geef geen reactie'', is het weinige dat hij wil zeggen op het stranden van zijn initiatief. ,,Ik heb geen behoefte publiekelijk te reageren.''



Binnenstad

Ondernemers in de Woerdense binnenstad zijn in elk geval blij met de afwijzing. ,,We hebben niets tegen deze supermarkt. Maar als die er komt, komt er mogelijk meer detailhandel. En dat willen we niet'', zegt Gineke van Kesteren, de voorzitter van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Binnenstad. Ze wijst op het plan voor het versterken van de compacte binnenstad.



Het plan dat Gerritse deze zomer bij de gemeente Woerden indiende voor de 'grootstedelijke trekpleister', zag er gelikt uit. Een brochure vol kleurige foto's met wat ze voor ogen staat. Inclusief de knipoog naar de Markthal in Rotterdam. Niet alleen versproducten, maar ook ruimte voor 'foodtechnologiebedrijven', zoals QBTEC, Blue Print Automation en DARE.



Wethouder Hans Haring en zijn inmiddels vertrokken collega Martin Schreurs waren niet direct overtuigd en lieten het plan beoordelen door het adviesbureau voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen DTNP.



Dat concludeert dat de binnenstad van Woerden een kwetsbare positie heeft. Concurrentie vanaf een bedrijventerrein lost dat niet op. Bezoekers van De Hallen gaan niet vervolgens ook nog eens de binnenstad in.