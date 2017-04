Vogels slachtoffer door gebrek aan opvang

Verder hoopt de stichting op bellers. "We vragen of ze dieren zelf wegbrengen als dat nodig is.'' Alleen in het uiterste geval kan met een zwaargewonde vogel naar een andere opvang worden gereden, bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar vanwege extra kosten en tijd, wordt dit tot een minimum beperkt. |



Opvangverplichting

Gemeente en provincie hebben geen wettelijke opvangverplichting rond wilde dieren. Wel betaalt Woerden 1.500 euro voor vogelopvang per jaar. De provincie is bevoegd gezag en verstrekt ontheffingen voor het vangen en terugzetten van vogels in de natuur. Die opvang is aan strikte regels gebonden.



"De dieren dan maar dood laten gaan? Zo is de maatschappij niet meer'', stelt Den Braber. "De vogels zijn van niemand, niemand voelt zich verantwoordelijk'', sipt ook Marieke Grin. Zij voelt onmacht omdat ze vogels moet weigeren in haar opvang Rotsoord, omdat te weinig plek en onvoldoende hulp voorhanden is. "We kunnen geen kant op.'' Ze wil de opvang verhuizen naar Nieuwegein. "Uiterlijk maart 2018 moeten we hier weg, anders sluiten we.''



Den Braber besluit: "We hopen dat mensen wakker worden. Hieraan moet wat worden gedaan.''