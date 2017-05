Voormalige Miss Beauty verhuurt haar jurken

Werkhoven biedt nu de galajurken te huur aan via haar Facebookpagina. "Het worden er snel meer, want ik heb alweer een nieuwe jurk besteld'', licht de voormalige Miss Beauty of Utrecht toe. De Mijdrechtse mag de titel niet meer dragen, nu er een nieuwe miss is gekozen, maar blijft wel bij de Missverkiezing betrokken. "Ik ben overgestapt naar de organisatie. Dit jaar help ik nog mee, maar de verkiezing van de Miss Beauty of Utrecht ga ik volgend jaar helemaal zelf organiseren. Daaronder valt ook het casten en begeleiden van de meiden.''



Uiteraard doet zij dat gekleed in prachtige jurken. "Ik wil niet steeds dezelfde jurken aan, dus ik moet wel nieuwe kopen'', lacht Werkhoven. "Ik ben gek op shoppen, dus dat is geen probleem.''