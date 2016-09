Vriendin Ricardo van Jaarsveld wil wel dat OM in beroep gaat

In tegenstelling tot andere nabestaanden en familileden dringt De Jongh (26) wél aan op hoger beroep door het Openbaar Ministerie. De vader van Ricardo, Boskoper Louis van Jaarsveld, liet eerder deze week weten dat hij de zaak wil afsluiten. Hij wil er een punt achter zetten, om te proberen zijn leven op te pakken. ,,Ik snap dat ze hun verdriet willen verwerken en er een punt achter willen zetten," reageert De Jongh. ,,Ik zit ook midden in de verwerking. Maar ik ben toch al bijna alles kwijt en wil gerechtigheid."



Handicap

De Jongh woont in Julianadorp, bij Den Helder en had plannen om met Ricardo een winkel te beginnen. ,,Het is nog maar de vraag of ik lichamelijk de oude word. Ik heb elke dag veel pijn." De Jongh zit bijna negen maanden na het ongeval nog altijd in een rolstoel. Bij het ongeluk brak ze haar bekken op drie plaatsen. Twee kinderen van Ricardo raakten door de aanrijding blijvend gehandicapt.



,,De straf die hij nu heeft gekregen, is onterecht. Hij heeft zelf het besluit genomen om die drugs te gebruiken en in de auto te stappen, dan moet hij ook de gevolgen op zich nemen", zegt ze over Van der L., die met een snelheid van 237 kilometer per uur op de auto met daarin Van Jaarsveld, zijn vriendin, zijn ex-vrouw en partner, en de drie kinderen van Van Jaarsveld en zijn ex-vrouw, knalde.



In duigen

,,Ricardo en ik hebben twee jaar samengewoond, nu ligt alles in duigen. Die man moet gewoon zijn straf krijgen. Ik denk niet dat er een straf is waar je tevreden mee kunt zijn, maar acht jaar is beter. De straf die hij nu heeft gekregen, maakt alles alleen maar erger."



Tegen Van der L. was acht jaar cel geëist en tien jaar rijontzegging. Hij mag nu, als hij vrijkomt, vier jaar lang geen auto besturen. ,,In mijn omgeving reageren mensen boos, ze vinden het onrechtvaardig. Drie jaar is een belachelijk lage straf. Ik ben het met de officier eens dat er sprake is van doodslag en zes keer poging tot doodslag."