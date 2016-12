Vrouw overleden na ongeval in Oudewater

Een auto met in totaal drie inzittenden raakte op de Ruige Weide te water. De brandweer haalde de slachtoffers uit het voertuig. Een negentienjarige vrouw, eveneens uit Hekendorp, moest worden gereanimeerd en ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Een 21-jarige man uit Gouda raakte onderkoeld.

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie weet nog niet zeker wie de auto bestuurde. Omdat er nog veel onbekend is over het ongeval is de politie op zoek naar getuigen. De politie komt graag in contact met twee vrouwelijke inzittenden van een andere auto die geen telefoon bij zich hadden, en andere weggebruikers wenkten om de hulpdiensten te waarschuwen.