'We hebben te weinig geld om ons te ontplooien'

,,Hoe kunnen wij goed Nederlands leren als wij nooit Woerdenaren tegenkomen?'', verzucht de 38-jarige Louay Alsamara. Hij is Syriër, bijna anderhalf jaar geleden in Nederland aangekomen en verblijft sinds enkele maanden in de Stadspoort. ,,Wij willen graag werken, Nederlands leren en na de gezinshereniging een eigen huisje hebben in Woerden of omgeving.''



Gefrustreerd

Alsamara spreekt namens de 52 statushouders in Woerden. Hij wil in een gesprek met het gemeentebestuur de noden van de statushouders toelichten. ,,Wij wonen in kleine kamers, delen de douches, wc's en keuken met velen. Het is druk, hebben weinig rust en af en toe ontstaan er zelfs ruzies. Mensen raken gefrustreerd.''



De gewezen vluchtelingen willen Woerdenaren graag uitnodigen in de Stadspoort, zegt de Syriër, die twee dagen in de week vrijwilligerswerk doet in opdracht van FermWerk. Voor een bbq of een gezellige middag met traditionele hapjes en drankjes, zegt hij, bedoeld om elkaar beter te leren kennen. De gemeente wil graag met de statushouders in gesprek over de voorstellen. ,,Wij hebben de brief ontvangen en nodigen ze uit om te komen praten. Toezeggingen kunnen we op voorhand niet doen'', reageert een woordvoerster van de gemeente.