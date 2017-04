Werkstraf en geldboete voor stelende postbode in Woerden

PostNL vroeg ook bijna 20.000 euro schadevergoeding, maar die vordering vond de rechter te ingewikkeld. Want op de dagvaarding stonden maar vijf strafbare feiten. Het schadebedrag wat daarbij hoorde was veel lager.

Pandjeshuis

Het ging om een dure stofzuiger, een cameralens, een effectpedaal en een webcam. Die goederen haalde M. als postbezorger op in winkels in Woerden. Hij had die spullen af moeten geven in een sorteercentrum van zijn werkgever. Daar kwamen de goederen nooit. Wel ontdekte de politie dat een dure stofzuiger en het pedaal waren verkocht bij een pandjeshuis in Utrecht door een man die zich had gelegitimeerd met de identiteitskaart van de postbode.