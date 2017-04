Werkstraf voor Woerdenaar die zijn zoon wilde redden

De 50-jarige Ferry N. uit Woerden is vandaag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. N. heeft een andere, veel jongere Woerdenaar een gebroken oogkas geslagen. Ook moet N. zijn slachtoffer 550 euro schadevergoeding betalen.

Hij had niet gezien dat het letsel zo groot was, verklaarde N. in de rechtbank. Hij was op 30 december in een poolcafé in Woerden. Daar was zijn zoon ook. Die zoon raakte betrokken bij een ruzie. N. wilde zijn zoon ontzetten en hij deelde daarbij een beuk uit.

Pijn

Het slachtoffer vertelde aan de politie dat hij een gebroken oogkas had opgelopen. Hij had veel pijn en hij kon een paar dagen niet werken. De Woerdenaar schreef dat hij in een kleine stad woont en dat hij de verdachte kent. Hij is opeens bang om hem op straat tegen te komen. Hij eiste daarom vergoeding van de medische kosten, smartengeld en gederfd loon. N. vertelde op de zitting dat het slachtoffer niet bang hoeft te zijn . Hij vertelde ook dat hij had gebeld en had gevraagd of ze er niet samen uit konden komen. N. had ook zijn excuses aangeboden. Maar het bleek te laat om de strafzaak nog in te trekken.