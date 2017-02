Witwasonderzoek: inval in Abcoude levert dure Ferrari’s op

Forse werkstraf na geweld met zwaar letsel tijdens feest Montfoort

16 februari De 20-jarige Hendrikus H. uit Waddinxveen is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf. H. heeft zich tijdens een feest in Montfoort schuldig gemaakt aan openlijk geweld met zwaar letsel tot gevolg.