Woerden pakt probleem lachgas als drugs aan

Zorgwethouder Yolan Koster kent de cijfers van GGD Regio Utrecht over het lachgasgebruik van jeugdige Woerdenaren. Zij maakt zich daar zorgen over, al voelt zij niets voor een verbod. ,,Dat werkt niet en heeft dus geen enkele zin. Je moet er voor zorgen dat kinderen risico’s leren inschatten. Je kunt ze leren om inzicht te krijgen in wat er met je kan gebeuren als je rookt, alcohol drinkt of drugs gebruikt.’’ Het college werkt aan een zorgplan voor de lokale jeugd en jongeren. Hierin wil het college concrete maatregelen opnemen om de gezondheid en welzijn van jongeren in de gemeente te verbeteren. De gemeenteraad zal over het zorgplan praten.